



Ancak önceki gün magazin gündemi başka bir haberle çalkalandı. meraklimagazin sayfasının iddiasına göre ünlü işletmeci başka bir güzelle yakınlaştı. Bu isim Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'ydu. Bir dönem Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Ece Yosmaoğlu ve Umut Evirgen'in yakınlaşması Büyüküstün'ü çileden çıkarttı. Güzel oyuncudan ayrılan Evirgen, daha sonra Yosmaoğlu ile görüşmeye devam etti. Ancak ikili, ilişkileri gün yüzüne çıkmadan ayrılık kararı aldı.