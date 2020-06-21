Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ve ünlü işletmeci Umut Evirgen'in 3 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bitmişti. Konuşulanlara göre ilişkinin bitme sebebi sunucu ve şarkıcı olan 48 yaşındaki Defne Samyeli'ydi... Ayrılık sonrası ikili, suskun kalmayı tercih ederken Umut Evirgen'in Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için Tuba Büyüküstün'ün kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti.
Ancak önceki gün magazin gündemi başka bir haberle çalkalandı. meraklimagazin sayfasının iddiasına göre ünlü işletmeci başka bir güzelle yakınlaştı. Bu isim Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'ydu. Bir dönem Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Ece Yosmaoğlu ve Umut Evirgen'in yakınlaşması Büyüküstün'ü çileden çıkarttı. Güzel oyuncudan ayrılan Evirgen, daha sonra Yosmaoğlu ile görüşmeye devam etti. Ancak ikili, ilişkileri gün yüzüne çıkmadan ayrılık kararı aldı.
Tuba Büyüküstün, Onur Saylak'tan boşandıktan sonra Umut Evirgen'le aşk yaşadı.