Geçtiğimiz Nisan, 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, hayata dönmeye çalışıyor. Ünlü sunucu, uzun bir aradan sonra eşi Uğur Akkuş ile moral tatili için Bodrum'a gitti. Uğur Akkuş ile birlikte Mandarin Otel'de konaklayan Şallı, kendilerine ayrılan özel villada gün boyunca manzarayı izledi.