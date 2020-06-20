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    • Saklambaç
    • 20.06.2020 Gazete
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    Oğlu 'ı kaybeden aylar sonra evden çıkıp eşi ile soluğu ’da aldı

    Güzel sunucu , oğlu ’ı toprağa verdikten sonra eve kapandı. Acılı anne moral bulmak için önceki gün eşi ile soluğu ’da aldı. Geçtiğimiz seneler oğluyla oyunlar oynayıp şenlenen Şallı, bu sene kuşlara yem vererek kafa dağıttı.

    O eski halinden eser yok şimdi

    Geçtiğimiz Nisan, 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, hayata dönmeye çalışıyor. Ünlü sunucu, uzun bir aradan sonra eşi Uğur Akkuş ile moral tatili için Bodrum'a gitti. Uğur Akkuş ile birlikte Mandarin Otel'de konaklayan Şallı, kendilerine ayrılan özel villada gün boyunca manzarayı izledi.

    Denize sıfır villada elbisesiyle oturan Şallı'ya, işadamı eşi Uğur Akkuş destek oldu. Oğlu Pars'ın hatıralarıyla dolu Bodrum'a giden Ebru Hanım bir ara kuşlara yem vererek kafa dağıtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıllarda şen kahkahalarıyla Bodrum sahillerini neşelendiren Şallı'nın bu durgunluğu, "O eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.


    İki yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenilen minik Pars, Bodrum tatillerinde annesiyle çok eğleniyordu.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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