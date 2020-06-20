Çeşme'ye annesi Nurten Öztürk ile giden bekar sunucunun, karantina döneminde aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Boş vakitlerinde de köpeği ile oynayan televizyoncu, iddialara göre yaz sezonu için kiraladığı eve yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM