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    • Saklambaç
    • 20.06.2020 Gazete
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    tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı

    Uzun süredir gözlerden uzak olan , Çeşme tatilinde görüntülendi. Yaz sezonu için iki katlı beyaz bir taş ev kiralayan sunucunun, 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi.

    Beyaz saray

    Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, çok uzun bir aranın ardından Ege'de ortaya çıktı… İki hafta önce tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açan başarılı sunucu, gözlerden uzak olmak için taş bir villa kiraladı.

    Öztürk, ihtişamlı özel malikanesine yerleştikten sonra da evin içine bir takım eşyalar aldı.

    Çeşme'ye annesi Nurten Öztürk ile giden bekar sunucunun, karantina döneminde aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Boş vakitlerinde de köpeği ile oynayan televizyoncu, iddialara göre yaz sezonu için kiraladığı eve yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptı.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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