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    • Saklambaç
    • 16.06.2020 Gazete
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    Oyuncu 'dan alkışlık hareket! Ağaçtan düşen yavrusunu yuvasına ulaştırdı

    , ağaçtan düşen bir yavrusunu yuvasına ulaştırdı. Saldırı ihtimaline karşı da önlem aldı. Haziran ortasında mont giyip bere taktı. Saatlerce nöbet tutup gönülleri fethetti.

    Alkuslar Gizem’e

    Oyuncu , yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı…

    Karaca, hafta sonu evinin bahçesinde gezerken yuvasından düşen minik bir yavrusuna rastladı. Kuşu, yuvasına bıraktı. O anlarda çektiği görüntüleri de 'da yayınlayan güzel oyuncu, "Evet başardım" diyerek mutluluğunu paylaştı.

    TAKİPTEYİM
    Bir süre sonra ise kuşu, anne ve babasının attığını öğrenen Karaca, "Bu bağımsızlığa doğru ilk adımmış. Ama etraftaki kedi köpekler onu rahat bırakmıyor. Ben de geri koyuyorum. Yeni bir yuva yaptım. Onu kurtaracağım. Kuş bekçiliği yapıyorum. Uzaktan takipteyim" ifadelerini kullandı.

    Haberler Saklambaç Oyuncu Gizem Karaca'dan alkışlık hareket! Ağaçtan düşen saksağan yavrusunu yuvasına ulaştırdı
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