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    • Saklambaç
    • 29.05.2020 Gazete
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    Kerem Bürsin, 'in aşk oyununu bozdu!

    Önceki gün ’le çıkan aşk haberleri sorulan Kerem Bürsin, ‘Konuşacak daha önemli konular var’ diyerek ilişkiyi net bir şekilde yalanladı. Yakışıklı oyuncunun umursamaz tavrı, ‘Aşk dedikodusunu Demet çıkardı’ iddiasını güçlendirdi.

    Game over!

    Önceki haftalarda Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiası gündem olmuştu. Bazıları bu haberleri; kısa süre önce ayrıldığı Yaman Taciroğlu'nu kıskandırmak isteyen Özdemir'in çıkardığını iddia etti.

    Bürsin, önceki gün Bebek'te ilk kez aşk iddiasına yanıt verdi.

    Kerem Bürsin, gazetecilerin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" yanıtı verdi.

    Yakışıklı oyuncunun, konuyla ilgili umursamaz tavrı ise "Demet'in aşk oyunu bozuldu" dedirtti.

    Bürsin'in adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra birçok güzelle anıldı.
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