Meryem Uzerli, astronomik ücretler istediğini yalanladı: Gerekirse bir dondurmaya bile oynarım





Güzel oyuncunun bu sözleri ise "Dondurmam Gaymak" esprileri yaptırdı. Daha önce erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla ücret almasını eleştiren Meryem Uzerli, 2016'da oynadığı son dizisinden bölüm başı 65 bin TL aldı. 2 milyon TL'yi de cebine koyan oyuncunun projesi, kısa sürede yayından kalktı. Uzerli'nin 2017'de rol aldığı filmi 'Öteki Taraf'ı da sadece 391 bin kişi izledi.