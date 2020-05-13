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    • Saklambaç
    • 13.05.2020 Gazete
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    Çağla Şıkel'den kötü örnek! Oğulları ve 'la sokağa çıkma yasağını deldi

    Çağla Şıkel, önceki gün Ulus’taydı. 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağını delen ünlü model, 11 yaşındaki ve 8 yaşındaki ’la görüntülendi. Çağla Şıkel’in kuralsızlığı, ‘kötü örnek!’ dedirtti

    Kötü model!

    Manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta görüntülendi.

    Coronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağını umursamayan Şıkel, oğullarıyla görüntülendi.

    8 yaşındaki oğlu Uzay'la çiçekçiden çıkarken objektiflere takılan model, gazetecileri görünce panik olup küçük oğlunu gizlemeye çalıştı.

    Gazetecilerin kurallara uymamasıyla ilgili soruları karşısında tedirgin olan Çağla Şıkel, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" bahanesiyle de şaşkınlık yarattı.

    Küçük oğluyla hızlıca özel şoförlü aracına giden ünlü modelin, 11 yaşındaki büyük oğlu Kuzey'in de cipin içerisinde olduğu görüldü.

    DOĞAN SAVAŞ
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