Manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta görüntülendi.
Coronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağını umursamayan Şıkel, oğullarıyla görüntülendi.
8 yaşındaki oğlu Uzay'la çiçekçiden çıkarken objektiflere takılan model, gazetecileri görünce panik olup küçük oğlunu gizlemeye çalıştı.
Gazetecilerin kurallara uymamasıyla ilgili soruları karşısında tedirgin olan Çağla Şıkel, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" bahanesiyle de şaşkınlık yarattı.
Küçük oğluyla hızlıca özel şoförlü aracına giden ünlü modelin, 11 yaşındaki büyük oğlu Kuzey'in de cipin içerisinde olduğu görüldü.
DOĞAN SAVAŞ