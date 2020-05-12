Zenginin parası, yine züğürdün çenesini yordu. Karantinada yaklaşık 40 bin euro'luk oyun masaları yok satan Louis Vuitton, şimdi de lüks bir langırt masası satışa çıkardı.
235 bin Euro'luk seti alanlara top setinin hediye edilmesi de en az masanın fiyatı kadar gündem oldu.
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, yaklaşık 1 milyon 800 bin liralık langırt masasından satın aldı.
Bu dudak uçuklatan haberin ardından bu kez de 11-Ravens firması, 200 bin euro'luk bir pinpon masasını piyasaya sürdü.
Masayı almanın şartı ise Rolls Royce marka otomobiliniz olması! 14 ayar altın detayları bulunan masadan sadece beş adet üretileceği açıklandı.
Değeri yaklaşık 1 buçuk milyon liralık masa tenisi masasını, dünyaca ünlü Hintli yıldız Priyanka Chopra ve eşi Nick Jonas'un sipariş ettiği söyleniyor.