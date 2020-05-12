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    • Saklambaç
    • 12.05.2020 Gazete
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    ile oyun masaları için servet harcadı!

    Milyonerler, karantinada da para harcamadan duramadı! 200 ile 235 bin Euro’dan satışa çıkan oyun masaları, olay oldu. ile , fiyatları 1 milyon 800 bin liraya çıkan masalardan aldı.

    VIP oyuncular!

    Zenginin parası, yine züğürdün çenesini yordu. Karantinada yaklaşık 40 bin euro'luk oyun masaları yok satan Louis Vuitton, şimdi de lüks bir langırt masası satışa çıkardı.

    235 bin Euro'luk seti alanlara top setinin hediye edilmesi de en az masanın fiyatı kadar gündem oldu.


    Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, yaklaşık 1 milyon 800 bin liralık langırt masasından satın aldı.

    Bu dudak uçuklatan haberin ardından bu kez de 11-Ravens firması, 200 bin euro'luk bir pinpon masasını piyasaya sürdü.

    Masayı almanın şartı ise Rolls Royce marka otomobiliniz olması! 14 ayar altın detayları bulunan masadan sadece beş adet üretileceği açıklandı.


    Değeri yaklaşık 1 buçuk milyon liralık masa tenisi masasını, dünyaca ünlü Hintli yıldız Priyanka Chopra ve eşi Nick Jonas'un sipariş ettiği söyleniyor.
    Haberler Saklambaç Priyanka Chopra ile Kylie Jenner oyun masaları için servet harcadı!
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