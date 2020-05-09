COVİD-19 salgını boyunca dünyanın birçok yerine tıbbi malzeme gönderen Türkiye, dizi ve filmleriyle de bazı ülkelere moral veriyor. Endonezya'dan Lübnan'a kadar birçok yerde karantinada olanlar, Türk dizi ve filmleriyle moral buluyor.

Lübnan'ın en çok izlenen kanalı TV Al-Jadeed'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve Bir Zamanlar Çukurova herkesi ekran başına kilitledi.



Türkiye'de milyonları ekrana kilitleyen atv'nin eski dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' ve halen atv'de ekrana gelen 'Bir Zamanlar Çukurova', Lübnan ve Endonezya gibi ülkelerde de çok popüler…

Endonezyalılar ise Türk dizileriyle moral bulduklarını söyledi. 29 yaşındaki Rini Septa ve bir diğer Endonezyalı 18 yaşındaki Muhammed Habil, şunları anlattı: "Türk dizileri sayesinde sadece güzel vakit geçirmekle kalmıyor ahlaki, tarihi ve dini konularda birçok bilgi ediniyoruz. Bu nedenle Türk dizileri, her zaman olduğu gibi Coronavirüs sürecinde de en büyük eğlencemiz."