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    • Saklambaç
    • 09.05.2020 Gazete
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    ve dizileri ve 'yı salladı

    ’de milyonları ekrana kilitleyen ’nin dizileri, ve ’da da oldukça popüler… Her iki ülkedeki seyirci de ‘Türk dizileri, karantinada en büyük moral kaynağımız oldu’ diyor…

    Türk morali

    COVİD-19 salgını boyunca dünyanın birçok yerine tıbbi malzeme gönderen Türkiye, dizi ve filmleriyle de bazı ülkelere moral veriyor. Endonezya'dan Lübnan'a kadar birçok yerde karantinada olanlar, Türk dizi ve filmleriyle moral buluyor.

    'ın en çok izlenen kanalı TV Al-Jadeed'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve Bir Zamanlar Çukurova herkesi ekran başına kilitledi.


    'de milyonları ekrana kilitleyen 'nin eski dizisi '' ve halen atv'de ekrana gelen '', Lübnan ve gibi ülkelerde de çok popüler…

    Endonezyalılar ise Türk dizileriyle moral bulduklarını söyledi. 29 yaşındaki Rini Septa ve bir diğer Endonezyalı 18 yaşındaki Muhammed Habil, şunları anlattı: "Türk dizileri sayesinde sadece güzel vakit geçirmekle kalmıyor ahlaki, tarihi ve dini konularda birçok bilgi ediniyoruz. Bu nedenle Türk dizileri, her zaman olduğu gibi Coronavirüs sürecinde de en büyük eğlencemiz."

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