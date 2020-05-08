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    • Saklambaç
    • 08.05.2020 Gazete
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    lüks hayatına mola verdi! 800 metrekarelik evini kendisi temizliyor

    Miami’de 25 milyon dolarlık malikanesinde yaşayan , lüks hayatına mola verdi. Sosyetik ikoncan, tüm çalışanlarını izne gönderince 800 metrekarelik evini kendisi temizliyor.

    Temizlikcan

    Süreyya Yalçın'ın hayatı, Covid-19'la değişti. Eşi Ozan Baran'la Miami'deki 25 milyon dolarlık evinde karantinada olan ikoncan, tüm çalışanlarını izne gönderdi. , 800 metrekarelik ve 8 odalı evinin temizliğini de eşiyle birlikte yapıyor…

    Salgın nedeniyle farkındalığının arttığını söyleyen Süreyya Yalçın, "İki aydır karantinadayım. Kitap okuyup hayvanlarımla ilgileniyorum" dedi. İkoncan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de her hafta vitaminli serumlar alıp bol bol C vitamini tüketiyor.

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