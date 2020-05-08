Süreyya Yalçın'ın hayatı, Covid-19'la değişti. Eşi Ozan Baran'la Miami'deki 25 milyon dolarlık evinde karantinada olan ikoncan, tüm çalışanlarını izne gönderdi. Süreyya Yalçın, 800 metrekarelik ve 8 odalı evinin temizliğini de eşiyle birlikte yapıyor…

Salgın nedeniyle farkındalığının arttığını söyleyen Süreyya Yalçın, "İki aydır karantinadayım. Kitap okuyup hayvanlarımla ilgileniyorum" dedi. İkoncan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de her hafta vitaminli serumlar alıp bol bol C vitamini tüketiyor.