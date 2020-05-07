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    • Saklambaç
    • 07.05.2020 Gazete
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    Oyuncu sürpriz bir şekilde evlendiği ile evlilik sonrası ilk kez görüntülendi

    Başarılı oyuncu , ile geçtiğimiz Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti. Çift, önceki gün evlilik sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi.

    Klasik Alperen

    Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, Kübra Kelkit ile geçtiğimiz Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti. Çift, önceki gün evlilik sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi.

    Klasik model kırmızı aracıyla sahil turu atan Duymaz, "Hep evdeydik; bugün hava almak istedik" dedi.

    Ünlü oyuncu, "Düğün yapacak mısınız?" sorularına ise "İstiyoruz ama virüsün tamamen geçmesini bekliyoruz" dedi.

    Öte yandan Zeynep Kelkit'in utangaç tavırları dikkat çekerken; Alperen Duymaz'ın ise parmağındaki alyansı dikkatlerden kaçmadı.
    Haberler Saklambaç Oyuncu Alperen Duymaz sürpriz bir şekilde evlendiği Kübra Kelkit ile evlilik sonrası ilk kez görüntülendi
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