Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, Kübra Kelkit ile geçtiğimiz Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti. Çift, önceki gün evlilik sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi.
Klasik model kırmızı aracıyla sahil turu atan Duymaz, "Hep evdeydik; bugün hava almak istedik" dedi.
Ünlü oyuncu, "Düğün yapacak mısınız?" sorularına ise "İstiyoruz ama virüsün tamamen geçmesini bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Zeynep Kelkit'in utangaç tavırları dikkat çekerken; Alperen Duymaz'ın ise parmağındaki alyansı dikkatlerden kaçmadı.