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    • Saklambaç
    • 06.05.2020 Gazete
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    'dan ayrılan 'tan cevabı: Daha ölmedik

    , önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet etti. Bir süre önce maddi zorluk içerisinde olduğunu söyleyen şarkıcıya, 2019'da boşandığı 5 yıllık eşi 'a ödediği '' soruldu.

    Ortaç’tan nafaka cevabı

    , önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet etti. Bir süre önce maddi zorluk içerisinde olduğunu söyleyen şarkıcıya, 2019'da boşandığı 5 yıllık eşi 'a ödediği '' soruldu.

    Ortaç, kendisinden 21 yaş küçük eşinden ayrılırken İrlandalı güzele 1 milyon lira tazminat ve kendi deyimiyle 'güzel bir para' nafaka ödemeyi kabul etti. 50 yaşındaki sanatçı, nafakayla ilgili "Daha ölmedik, ödüyorum nafakasını" dedi.

    28 yaşındaki İrlanda güzel, adının Ortaç ile anılmasını istemediğini söylemişti.

    AYDIN HAMZA

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