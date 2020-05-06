Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet etti. Bir süre önce maddi zorluk içerisinde olduğunu söyleyen şarkıcıya, 2019'da boşandığı 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'a ödediği 'nafaka' soruldu.

Ortaç, kendisinden 21 yaş küçük eşinden ayrılırken İrlandalı güzele 1 milyon lira tazminat ve kendi deyimiyle 'güzel bir para' nafaka ödemeyi kabul etti. 50 yaşındaki sanatçı, nafakayla ilgili "Daha ölmedik, ödüyorum nafakasını" dedi.

28 yaşındaki İrlanda güzel, adının Ortaç ile anılmasını istemediğini söylemişti.

AYDIN HAMZA