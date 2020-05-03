



Zerrin Özer'in yıllardır yardımcısı olan evli ve 3 çocuk babası Nail Çetinalp'in Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal'la samimi görüntüleri ortaya çıktı. Çetinalp, bir yıldır maaş alamadığı Özer'e borç da verdi. Ünlü sanatçıya kefil olan Nail Çetinalp'e bu yüzden haciz gitti. Özer'in yanından ayrılan Çetinalp'in oğulları da olanlardan Akıncı, anne Ünal ve ünlü sanatçıyı suçladı…