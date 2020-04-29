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    • Saklambaç
    • 29.04.2020 Gazete
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    ’ın tuvalet kağıtlarıyla yaptığı 'e manşet oldu

    ’nin yüksek tirajlı gazetesi , ’ın tuvalet kağıtlarıyla yaptığı yı manşete taşıdı. Sosyetik güzel için “Pandemide parti yapmanın yolunu buldu” ifadesini kullandı.

    Orada da manşet!

    Esprili paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren Rachel Araz Kiresepi, bundan tam bir ay önce yeni yaşını kutlamıştı. Her paylaşımıyla takipçilerinin yüzünü güldüren sosyetik güzel, tuvalet kağıtlarıyla yapmıştı. Araz, pastasıyla verdiği pozun altına da "Karantina günlerinde kutlama" notunu düşerek espri yapmıştı.

    Daily Mail ise önceki gün Rachel Araz'ı manşetine taşıdı. İngiltere'de günde 1 milyondan fazla satan gazete, Araz'ın tuvalet kağıdından yaptığı pastayı yayınladı ve "Pandemide parti yapmanın yolunu buldu" ifadesini kullandı. Araz ise dün haberin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından "Şuradaki ben. Görmezsiniz diye fosforlu kalemle işaretledim" notuyla paylaştı.

    Haberler Saklambaç Rachel Araz’ın tuvalet kağıtlarıyla yaptığı pasta Daily Mail'e manşet oldu
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