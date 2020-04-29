Esprili paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren Rachel Araz Kiresepi, bundan tam bir ay önce yeni yaşını kutlamıştı. Her paylaşımıyla takipçilerinin yüzünü güldüren sosyetik güzel, tuvalet kağıtlarıyla pasta yapmıştı. Araz, pastasıyla verdiği pozun altına da "Karantina günlerinde kutlama" notunu düşerek espri yapmıştı.

Daily Mail ise önceki gün Rachel Araz'ı manşetine taşıdı. İngiltere'de günde 1 milyondan fazla satan gazete, Araz'ın tuvalet kağıdından yaptığı pastayı yayınladı ve "Pandemide parti yapmanın yolunu buldu" ifadesini kullandı. Araz ise dün haberin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından "Şuradaki ben. Görmezsiniz diye fosforlu kalemle işaretledim" notuyla paylaştı.