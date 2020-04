önce beyin kanser i teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Coronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.

Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can , gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi. Sibel Can ve Hülya Avşar gözyaşlarıyla Yerlitaş'a veda etti.Hülya Avşar ve Sibel Can, en yakın arkadaşlarından biri olan Nur Yerlitaş'ı kaybetmenin acısını yaşadı.