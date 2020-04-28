Kim Kardashian, önceki gün Instagram hesabından 1915 olayları ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Türkler'in Ermeniler'e soykırım yaptığına dair çirkin bir iddiada bulunan Kardashian, "Toplamda 1.5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" paylaşımı yapınca sosyal medya karıştı.

Türkler, skandal paylaşımların ardından örgütlenerek Kim Kardashian'ın fotoğraflarının altına "Ne mutlu Türküm diyene" gibi mesajlar yağdırdı. Demet Akalın'dan Yıldız Tilbe'ye kadar birçok ünlü isim Kardashian'a haddini bildirdi. Tepkilerin ardından Instagram yönetimi, Kim Kardashian'ın hikayesini kaldırıldı.

BİR DEMET İSYAN!

Kardashian'a ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" diyerek sevenlerinden yardım istedi. Ünlü popçu, İngilizce paylaşımında ülkemizin Covid-19 salgınında dünyaya yaptığı maske yardımlarını yazıp Kim'i etiketledi.

YILDIZLI YANIT!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe de Twitter'da Türk bayraklarıyla yaptığı paylaşımına Kim Kardashian'ı etiketleyerek skandal paylaşıma tepki gösterdi.



39 yaşındaki Kardashian, daha önce de lahmucun için Ermeni pizzası diyerek tepki çekmişti.