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    • Saklambaç
    • 28.04.2020 Gazete
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    Sözde soykırımı paylaşımıyla Türkleri hedef alan Kim 'a büyük tepki! ve ...

    asıllı Kim , yine çirkin yüzünü gösterdi. Kardashian, da yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımıyla büyük tepki gördü. 'dan 'ye kadar on binlerce Türk, Kardashian'a tepki mesajları yağdırınca skandal paylaşıma sansür geldi…

    Sen Kimsin!

    Kim Kardashian, önceki gün Instagram hesabından 1915 olayları ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Türkler'in Ermeniler'e soykırım yaptığına dair çirkin bir iddiada bulunan , "Toplamda 1.5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" paylaşımı yapınca karıştı.

    Türkler, skandal paylaşımların ardından örgütlenerek Kim Kardashian'ın fotoğraflarının altına "Ne mutlu Türküm diyene" gibi mesajlar yağdırdı. Demet Akalın'dan Yıldız Tilbe'ye kadar birçok ünlü isim Kardashian'a haddini bildirdi. Tepkilerin ardından Instagram yönetimi, Kim Kardashian'ın hikayesini kaldırıldı.

    BİR DEMET İSYAN!
    Kardashian'a ilk tepki 'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" diyerek sevenlerinden yardım istedi. Ünlü popçu, İngilizce paylaşımında ülkemizin Covid-19 salgınında dünyaya yaptığı maske yardımlarını yazıp Kim'i etiketledi.

    YILDIZLI YANIT!
    Usta sanatçı de Twitter'da Türk bayraklarıyla yaptığı paylaşımına 'ı etiketleyerek skandal paylaşıma tepki gösterdi.


    39 yaşındaki Kardashian, daha önce de lahmucun için pizzası diyerek tepki çekmişti.

    Haberler Saklambaç Sözde Ermeni soykırımı paylaşımıyla Türkleri hedef alan Kim Kardashian'a büyük tepki! Demet Akalın ve Yıldız Tilbe...
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