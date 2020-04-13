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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Yavruları oldu

    Renkli hayatı bırakıp Polonezköy'deki çiftliğinde yaşayan , önceki gün mutlu habere uyandı. çiftçi, paylaştığı kareye şöyle not düştü: " yavruları bu sabah yumurtalarından çıktılar."

    Yavruları oldu
    Renkli hayatı bırakıp Polonezköy'deki çiftliğinde yaşayan Neslihan Kozanoğlu, önceki gün mutlu habere uyandı. çiftçi, paylaştığı kareye şöyle not düştü: "Kaz yavruları bu sabah yumurtalarından çıktılar."

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