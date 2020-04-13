Yavruları oldu

Renkli hayatı bırakıp Polonezköy'deki çiftliğinde yaşayan Neslihan Kozanoğlu, önceki gün mutlu habere uyandı. Sosyetik çiftçi, paylaştığı kareye şöyle not düştü: "Kaz yavruları bu sabah yumurtalarından çıktılar."
Renkli hayatı bırakıp Polonezköy'deki çiftliğinde yaşayan Neslihan Kozanoğlu, önceki gün mutlu habere uyandı. Sosyetik çiftçi, paylaştığı kareye şöyle not düştü: "Kaz yavruları bu sabahyumurtalarından çıktılar."
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