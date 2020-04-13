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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    , ve ’den alkışlık çağrı

    , bugünkü için 'ne bağış yapılmasını istedi. da sevenlerine benzer bir çağrı yaptı. Yarın yeni yaşına girecek olan Altuğ ve 'da yaş günü olan de hediye yerine 'ne bağış istediklerini söyledi.

    İyi ki doğdunuz
    Müge Boz, bugünkü için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Emre Altuğ da sevenlerine benzer bir çağrı yaptı.



    Yarın yeni yaşına girecek olan Altuğ ve 17 Nisan'da yaş günü olan Pelin Akil de hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istediklerini söyledi.



    36 yaşına basan Boz, herkese yardım çağrısı yaptı.



    Yarın 50 yaşına girecek olan Altuğ, gençlere taş çıkartıyor.

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