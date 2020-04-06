ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in çekimleri Coronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılınca; 'seyirciye sorma jokeri', 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi. Uzman odasında, daha önce 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturacak.
Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker Arda Ayten
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in çekimleri Coronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılınca; 'seyirciye sorma jokeri', 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi. Uzman odasında, daha önce 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturacak.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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