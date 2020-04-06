ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in çekimleri Coronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılınca; 'seyirciye sorma jokeri', 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi. Uzman odasında, daha önce 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturacak.