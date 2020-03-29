Oyuncu çift Özgü Kaya ile Serdar Şanal, önceki gün Instagram'da bu pozlarını paylaştı. Şömine başında romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya, sevgilisiyle bu karesine "İnzivaşk" notu düştü.
Özgü Kaya ile Serdar Şanal'dan romantik kare
Oyuncu çift Özgü Kaya ile Serdar Şanal, önceki gün Instagram'da bu pozlarını paylaştı. Şömine başında romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya, sevgilisiyle bu karesine "İnzivaşk" notu düştü.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.