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ile 'dan romantik kare

Oyuncu çift ile , önceki gün Instagram'da bu pozlarını paylaştı. Şömine başında romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya, sevgilisiyle bu karesine "İnzivaşk" notu düştü.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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İnziv'aşk'
Oyuncu çift ile Serdar Şanal, önceki gün Instagram'da bu pozlarını paylaştı. Şömine başında romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya, sevgilisiyle bu karesine "İnzivaşk" notu düştü.

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