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'dan 'Yokluğunda' sürprizi

Oyuncu , şarkıcı ile 'Yokluğunda' adlı şarkıyı birlikte yeniden yorumladı. Aka, şarkıda bir sene önce yazdığı rap sözleri seslendirdi. Kubilay Aka, "Bu şarkıyı, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan insanlara biraz moral olsun diye yayınladık" dedi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Kubilay sürprizi
Oyuncu , şarkıcı Cem Adrian ile 'Yokluğunda' adlı şarkıyı birlikte yeniden yorumladı. Aka, şarkıda bir sene önce yazdığı rap sözleri seslendirdi. Kubilay Aka, "Bu şarkıyı, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan insanlara biraz moral olsun diye yayınladık" dedi.

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