Oyuncu Kubilay Aka, şarkıcı Cem Adrian ile 'Yokluğunda' adlı şarkıyı birlikte yeniden yorumladı. Aka, şarkıda bir sene önce yazdığı rap sözleri seslendirdi. Kubilay Aka, "Bu şarkıyı, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan insanlara biraz moral olsun diye yayınladık" dedi.
Kubilay Aka'dan 'Yokluğunda' sürprizi
Oyuncu Kubilay Aka, şarkıcı Cem Adrian ile 'Yokluğunda' adlı şarkıyı birlikte yeniden yorumladı. Aka, şarkıda bir sene önce yazdığı rap sözleri seslendirdi. Kubilay Aka, "Bu şarkıyı, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan insanlara biraz moral olsun diye yayınladık" dedi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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