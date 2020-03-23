Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da Coronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi Amine Gülşe'den uzak kalan yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.
Aynı çatı ayrı hayat! Mesut Özil, Amine Gülşe ile sosyal mesafesini korumak için çok titiz davranıyor
Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da Coronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi Amine Gülşe'den uzak kalan yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da Coronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi Amine Gülşe'den uzak kalan yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.
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