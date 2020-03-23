teknik direktörleriCoronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşiuzak kalan yıldız futbolcu, önceki günmalikanesine döndü.

Aynı çatı ayrı hayat! Mesut Özil, Amine Gülşe ile sosyal mesafesini korumak için çok titiz davranıyor