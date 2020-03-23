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Aynı çatı ayrı hayat! , ile sosyal mesafesini korumak için çok titiz davranıyor

, teknik direktörleri 'da Coronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi 'den uzak kalan yıldız futbolcu, önceki gün 'daki malikanesine döndü. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da Coronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya aldı. Bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi Amine Gülşe'den uzak kalan yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

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