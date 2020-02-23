Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Şallı da eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, 7'den 70'e herkesi kan bağışına çağırdı. Örnek aşıklar, takipçilerinden büyük alkış aldı...
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlık hareket! 7'den 70'e herkese çağrı yaptı...
Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Şallı da eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, 7'den 70'e herkesi kan bağışına çağırdı. Örnek aşıklar, takipçilerinden büyük alkış aldı...
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.