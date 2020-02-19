Nihan Akın'dan mayo fotoğraflarını izinsiz kullanan şirkete tazminat davası

Sanatçı Nihan Akın, 'lidyana.com' adlı internet sitesinin sahibi Lidyana Elektronik Hizmetleri şirketine 100 lirası maddi, 50 bin lirası manevi olmak üzere 50 bin 100 liralık tazminat davası açtı. Akın, klipte giydiği turuncu renkli mayo fotoğraflarının, davalı şirketin ces.collection markasının ürünlerinde reklam amaçlı ve bu markanın reklam yüzüymüş gibi izinsiz kullanıldığını iddia etti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Akın, klipte kullanılan mayo için stil danışmanına 2 bin 619 lira, ekip masrafları için de 50 bin lira ödediğini belirtti.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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