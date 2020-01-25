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yarışmacıları , ve minik şefler ile bir araya geldi

'e damga vuran , ve önceki gün 'ndeki 'ında çocuklarla bir araya geldi. Ünlü yarışmacılar, minik şefler ile birlikte kurabiye pişirdi.

Kurabiye şefleri
Masterchef'e damga vuran Yasin Obuz, Açelya Kılıçay ve Alican Sabunsoy önceki gün İsfanbul Alışveriş Merkezi'ndeki 'ında çocuklarla bir araya geldi. Ünlü yarışmacılar, minik şefler ile birlikte kurabiye pişirdi.

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