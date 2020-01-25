Masterchef'e damga vuran Yasin Obuz, Açelya Kılıçay ve Alican Sabunsoy önceki gün İsfanbul Alışveriş Merkezi'ndeki JoyPark'ında çocuklarla bir araya geldi. Ünlü yarışmacılar, minik şefler ile birlikte kurabiye pişirdi. Masterchef'e damga vuran Yasin Obuz, Açelya Kılıçay ve Alican Sabunsoy önceki gün İsfanbul Alışveriş Merkezi'ndeki JoyPark'ında çocuklarla bir araya geldi. Ünlü yarışmacılar, minik şefler ile birlikte kurabiye pişirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.