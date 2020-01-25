Gazino ‘Yeni’den doğuyor

Özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan Yeni, Maslak 1453'te açılıyor. Açılış; 1 Şubat'ta Bülent Ersoy ve Selami Şahin'in sahne performanslarıyla olacak. Özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan Yeni, Maslak 1453'te açılıyor. Açılış; 1 Şubat'ta Bülent Ersoy ve Selami Şahin'in sahne performanslarıyla olacak.
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