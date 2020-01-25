Neredeyse yılın 12 ayı dünyayı gezen ikoncan Eda Taşpınar, yine yerinde durmadı... Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Meksika'ya uçtu. Taşpınar'ın burada 5 yıldır kaçak olan amcası Adnan ve eşi İndhira Taşpınar ile buluştuğu iddia edildi. Ancak Taşpınar, sosyal medya hesaplarından yaptığı fotoğraf ve video paylaşımlarında tek başınaymış gibi bir hava yarattı. Amca Adnan ve yenge İndhira Taşpınar, beş sene önce İzmir Çeşme'deki mekanlarını apar topar kapatıp yurt dışına kaçmıştı.







İki yıl önce de Meksika'ya giden Taşıpar'ın, o dönem de kaçak olan akrabalarıyla buluştuğu konuşulmuştu.







İkilinin, geçtiğimiz yıl da kendileri gibi dolandırıcılık suçuyla ülkeyi terk eden Can Ateş'le Meksika'da bir araya geldiği söylenmişti.







Eda Taşpınar, Tulum'da açık havada yapılan yoga derslerine de katılıyor...











