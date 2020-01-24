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  • 24.01.2020
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ve aşkı 'ın keyfi yerinde

Fransa'da tatil yapan ve aşkı 'ın keyfi yerinde. Tüzünataç, dün bu kareye "Sömestrda ebeveynlerimiz tarafından kayak kampına yollandık" yazıp güldürdü.

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