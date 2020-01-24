Fransa'da tatil yapan Berrak Tüzünataç ve aşkı Berk Suyabatmaz'ın keyfi yerinde. Tüzünataç, dün bu kareye "Sömestrda ebeveynlerimiz tarafından kayak kampına yollandık" yazıp güldürdü.
Fransa'da tatil yapan Berrak Tüzünataç ve aşkı Berk Suyabatmaz'ın keyfi yerinde. Tüzünataç, dün bu kareye "Sömestrda ebeveynlerimiz tarafından kayak kampına yollandık" yazıp güldürdü.
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