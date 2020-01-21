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  • 21.01.2020
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Şebnem ile 'nın tatili zehir oldu

Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile 'nın tatili zehir oldu… Şu sıralar 'da olan ikili, kaldıkları otelin önünde sokak olayları çıkınca şaşkına uğradı.

Olaylı tatil

Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Uzak Doğu tatili zehir oldu…

Şu sıralar Hong Kong'da olan ikili, kaldıkları otelin önünde sokak olayları çıkınca şaşkına uğradı.

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