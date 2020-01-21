Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Uzak Doğu tatili zehir oldu…
Şu sıralar Hong Kong'da olan ikili, kaldıkları otelin önünde sokak olayları çıkınca şaşkına uğradı.
Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Uzak Doğu tatili zehir oldu…
Şu sıralar Hong Kong'da olan ikili, kaldıkları otelin önünde sokak olayları çıkınca şaşkına uğradı.
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