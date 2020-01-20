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Benzersiz aşk

, önceki akşam kendisinden 21 yaş küçük aşkı ile pozunu paylaştı. Birbirlerine çok benzetilen çifte, "Benzersiz aşk" yorumları yağdı.

Benzersiz aşk

Hande Ataizi, önceki akşam kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile pozunu paylaştı. Birbirlerine çok benzetilen çifte, "Benzersiz aşk" yorumları yağdı.

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