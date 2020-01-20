Hande Ataizi, önceki akşam kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile pozunu paylaştı. Birbirlerine çok benzetilen çifte, "Benzersiz aşk" yorumları yağdı.
Hande Ataizi, önceki akşam kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile pozunu paylaştı. Birbirlerine çok benzetilen çifte, "Benzersiz aşk" yorumları yağdı.
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