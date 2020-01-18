Önceki gün alışveriş için Zorlu AVM'ye giden Yıldız Tilbe, sevgi seliyle karşılaştı. Tilbe, sevenleriyle fotoğraf çektirmek için uzun süre mağazalara giremedi. Önceki gün alışveriş için Zorlu AVM'ye giden Yıldız Tilbe, sevgi seliyle karşılaştı. Tilbe, sevenleriyle fotoğraf çektirmek için uzun süre mağazalara giremedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.