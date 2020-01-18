Son dönemin en popüler oyuncularından Kubilay Aka'nın başı, çapkınlığı yüzünden dertte. Miray Daner'i Beyza Güneş isimli bir güzelle aldattığı iddia edilen Aka, bunu yalanladı.



Beyza Güneş

Ancak dün 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Güneş, şu iddialarda bulundu: "Miray yanındayken bana mesajlar attı. Ama sonra beni de aldattı. Ben de kendimi kullanılmış hissedince bunları ablasına yolladım."

SEVENLERİ MORAL VERDİ

Miray Daner'e takipçilerinden moral geldi. Fanları, güzel oyuncunun doğum günü için LÖSEV'e bağışta bulundu.