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  • 18.01.2020
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'nın başı çapkınlığı yüzünden dertte! 'in sözleri şoke etti...

Son dönemin en popüler oyuncularından 'nın başı, çapkınlığı yüzünden dertte. Kubilay Aka’nın mesajlaştığı , ‘Beni de Miray’ı da aldattı’ diyerek şoke etti!

Faka bastı!

Son dönemin en popüler oyuncularından Kubilay Aka'nın başı, çapkınlığı yüzünden dertte. Miray Daner'i isimli bir güzelle aldattığı iddia edilen Aka, bunu yalanladı.


Beyza Güneş

Ancak dün 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Güneş, şu iddialarda bulundu: "Miray yanındayken bana mesajlar attı. Ama sonra beni de aldattı. Ben de kendimi kullanılmış hissedince bunları ablasına yolladım."

SEVENLERİ MORAL VERDİ
'e takipçilerinden moral geldi. Fanları, güzel oyuncunun doğum günü için LÖSEV'e bağışta bulundu.

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