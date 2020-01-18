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  • 18.01.2020
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suyla ilgili yapılan haberler ’nin sabrını taşırdı!

suyla ilgili yapılan haberler, ’nin sabrını taşırdı. ‘Kadınız biz ya kadın! Kilo da alırız, veririz de; kime ne!’ diyen Seki, ekledi: ‘Hiçbir şey olmasa, kalbim güzel’

Deniz köpürdü

Popun başarılı ismi Deniz Seki, dün esti gürledi. Hakkındaki "Kilo aldı" yorumlarına isyan eden Seki, "Dünyanın en güçlü, asil ve güzel kadınlarından biri benim" deyip ekledi: "Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için kendimi övüyorum. Hiçbir şey olmasa, kalbim güzel."
"Kadınız biz ya kadın... Kilo da alırız, veririz de; kime ne!" diyerek isyanını sürdüren , kendisini haksız yere eleştiren bazı magazincilere de sert çıktı: "Yazdığım 130 tane dan bahsetsenize. Sizi asla affetmeyeceğim. 25 yıldır bu işi yapan bir sanatçıyla konuştuğunuzu unutmayın."

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