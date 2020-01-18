Popun başarılı ismi Deniz Seki, dün esti gürledi. Hakkındaki "Kilo aldı" yorumlarına isyan eden Seki, "Dünyanın en güçlü, asil ve güzel kadınlarından biri benim" deyip ekledi: "Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için kendimi övüyorum. Hiçbir şey olmasa, kalbim güzel."

"Kadınız biz ya kadın... Kilo da alırız, veririz de; kime ne!" diyerek isyanını sürdüren Deniz Seki, kendisini haksız yere eleştiren bazı magazincilere de sert çıktı: "Yazdığım 130 tane şarkıdan bahsetsenize. Sizi asla affetmeyeceğim. 25 yıldır bu işi yapan bir sanatçıyla konuştuğunuzu unutmayın."