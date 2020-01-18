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Güzel oyuncu 'dan 'da havalı pozlar

Güzel oyuncu , yoğun iş temposundan fırsat bulur bulmaz soluğu Hollanda'da aldı. 'da havalı pozlar veren Yılmaz için "Güzelliğiyle manzaraya renk kattı" yorumları yapıldı.

Amsterdam havası
Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, yoğun iş temposundan fırsat bulur bulmaz soluğu Hollanda'da aldı. Amsterdam'da havalı pozlar veren Yılmaz için "Güzelliğiyle manzaraya renk kattı" yorumları yapıldı.

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