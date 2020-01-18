Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, yoğun iş temposundan fırsat bulur bulmaz soluğu Hollanda'da aldı. Amsterdam'da havalı pozlar veren Yılmaz için 'Güzelliğiyle manzaraya renk kattı' yorumları yapıldı. Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, yoğun iş temposundan fırsat bulur bulmaz soluğu Hollanda'da aldı. Amsterdam'da havalı pozlar veren Yılmaz için 'Güzelliğiyle manzaraya renk kattı' yorumları yapıldı.
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