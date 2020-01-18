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  • 18.01.2020
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ile bu kez 'de nikah masasına oturacak

'da yaptıkları evlilik yürümeyen ile , ikinci kez nikah masasına oturacak. Kıratlı, "Yurt dışında denedik olmadı. İkinci düğün 'de olacak" dedi.

Türkiye uğuru!

Hollanda'da yaptıkları evlilik yürümeyen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacak. Kıratlı, "Yurt dışında denedik olmadı. İkinci düğün Türkiye'de olacak" dedi.

AYDIN HAMZA

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