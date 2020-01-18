Hollanda'da yaptıkları evlilik yürümeyen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacak. Kıratlı, "Yurt dışında denedik olmadı. İkinci düğün Türkiye'de olacak" dedi.
AYDIN HAMZA
Hollanda'da yaptıkları evlilik yürümeyen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacak. Kıratlı, "Yurt dışında denedik olmadı. İkinci düğün Türkiye'de olacak" dedi.
AYDIN HAMZA
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