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  • 17.01.2020
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'dan sahnede dans şov

BİSSE, 44. yılına özel 2020 İlkbahar&Yaz ve 2020- 2021 Sonbahar&Kış olmak üzere 2 koleksiyonunu birden tanıttı. Gecenin sunucusu sahnede dans şovu yaptı.

Geceye renk kattı

BİSSE, 44. yılına özel 2020 İlkbahar&Yaz ve 2020- 2021 Sonbahar&Kış olmak üzere 2 koleksiyonunu birden tanıttı. Gecenin sunucusu Burcu Esmersoy sahnede dans şovu yaptı.

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