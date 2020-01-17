BİSSE, 44. yılına özel 2020 İlkbahar&Yaz ve 2020- 2021 Sonbahar&Kış olmak üzere 2 koleksiyonunu birden tanıttı. Gecenin sunucusu Burcu Esmersoy sahnede dans şovu yaptı.
BİSSE, 44. yılına özel 2020 İlkbahar&Yaz ve 2020- 2021 Sonbahar&Kış olmak üzere 2 koleksiyonunu birden tanıttı. Gecenin sunucusu Burcu Esmersoy sahnede dans şovu yaptı.
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