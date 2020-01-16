Yasemin Allen, cesaretini yine konuşturdu. Güzel oyuncu, geçen yıl sevgilisi tarafından armağan edilen Kraliyet Pitonu cinsi yılanını boynuna kolye yapıp poz verdi. Yasemin Allen, cesaretini yine konuşturdu. Güzel oyuncu, geçen yıl sevgilisi tarafından armağan edilen Kraliyet Pitonu cinsi yılanını boynuna kolye yapıp poz verdi.
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