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  • 16.01.2020
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cesaretini yine konuşturdu! Yılanı boynuna kolye yaptı

, cesaretini yine konuşturdu. Güzel oyuncu, geçen yıl sevgilisi tarafından armağan edilen cinsi yılanını boynuna kolye yapıp poz verdi.

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