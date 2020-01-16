Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.01.2020
  • Gazete

Sosyetik aşkı için servet harcıyor!

, tutkusu uğruna servet harcıyor. Annesi Ender Mermerci ile Vaniköy’deki yalısını değerli sanat eserleriyle donatan sosyetik güzel, Avusturyalı ressam ’un suna 3 milyon 250 bin lira harcadı.

Derin tutku

Sosyetik Derin Mermerci, aşkı için servet harcamayı sürdürüyor.

Annesi Ender Mermerci ile oturduğu Vaniköy'deki yalısını pahalı sanat eserleriyle donatan işkadını, geçtiğimiz gün yine kesenin ağzını açtı.


Ender Mermerci'nin 19. yüzyıldan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, değerli larla dolu.


Yerli ve yabancı pek çok sanatçının eserine servet harcayan Mermerci, Avusturyalı ressam 'un 'Respect' (Saygı) adlı tablosu için de kesenin ağzını açtı.

Son olarak Türk ressam 'in 1 milyon 260 bin liralık 'Feminity' isimli tablosunu satın alan Mermerci, önceki gün de Avusturyalı sanatçı Ludwig Deutsch'un 425 bin İngiliz sterlini yani 3 milyon 250 bin lira değerindeki tablosunu koleksiyonuna ekledi.


MİLYONLUK YATIRIM
Pahalı eserlere yatırım yapan Mermerci, 2017'de de Fahrelnisa Zeid'in 1 milyon 260 bin liralık 'Feminity' adlı tablosunu satın alarak olay yaratmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSosyetik Derin Mermerci sanat aşkı için servet harcıyor!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri