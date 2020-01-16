Sosyetik Derin Mermerci, sanat aşkı için servet harcamayı sürdürüyor.

Annesi Ender Mermerci ile oturduğu Vaniköy'deki yalısını pahalı sanat eserleriyle donatan işkadını, geçtiğimiz gün yine kesenin ağzını açtı.



Ender Mermerci'nin 19. yüzyıldan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, değerli tablolarla dolu.



Yerli ve yabancı pek çok sanatçının eserine servet harcayan Mermerci, Avusturyalı ressam Ludwig Deutsch'un 'Respect' (Saygı) adlı tablosu için de kesenin ağzını açtı.

Son olarak Türk ressam Fahrelnisa Zeid'in 1 milyon 260 bin liralık 'Feminity' isimli tablosunu satın alan Mermerci, önceki gün de Avusturyalı sanatçı Ludwig Deutsch'un 425 bin İngiliz sterlini yani 3 milyon 250 bin lira değerindeki tablosunu koleksiyonuna ekledi.



MİLYONLUK YATIRIM

Pahalı eserlere yatırım yapan Mermerci, 2017'de de Fahrelnisa Zeid'in 1 milyon 260 bin liralık 'Feminity' adlı tablosunu satın alarak olay yaratmıştı.