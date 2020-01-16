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EDHO'nun yıldızı 'nın oğlu Ali'ye Kafkas hediyesi

'ın yıldız ismi , evladı ile bu pozu verdi. Yakışıklı oyuncu, "Gökhan amcasından baba-oğula harika bir Kafkas hediyesi" dedi.

Minik Ali’ye Kafkas hediyesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Ozan Akbaba, evladı Ozan Ali ile bu pozu verdi. Yakışıklı oyuncu, "Gökhan amcasından baba-oğula harika bir Kafkas hediyesi" dedi.

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