Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Ozan Akbaba, evladı Ozan Ali ile bu pozu verdi. Yakışıklı oyuncu, 'Gökhan amcasından baba-oğula harika bir Kafkas hediyesi' dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Ozan Akbaba, evladı Ozan Ali ile bu pozu verdi. Yakışıklı oyuncu, 'Gökhan amcasından baba-oğula harika bir Kafkas hediyesi' dedi.
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