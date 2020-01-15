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  • 15.01.2020
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Kainat güzeli 'a annelik şans getirdi

Kainat güzeli 'a annelik şans getirdi. Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan güzel oyuncu, "Şu sıralar ne istesem oluyor. İşlerim de yolunda.

Şanslı Azra
Kainat güzeli 'a annelik şans getirdi. Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan güzel oyuncu, "Şu sıralar ne istesem oluyor. İşlerim de yolunda. Çok şanslı bir anneyim" diye konuştu.

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