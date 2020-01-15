Kainat güzeli Azra Akın'a annelik şans getirdi. Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan güzel oyuncu, 'Şu sıralar ne istesem oluyor. İşlerim de yolunda. Kainat güzeli Azra Akın'a annelik şans getirdi. Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan güzel oyuncu, 'Şu sıralar ne istesem oluyor. İşlerim de yolunda. Çok şanslı bir anneyim' diye konuştu.
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