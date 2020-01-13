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  • 13.01.2020
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: Elektrik süpürgesi benim üçüncü kolum

, önceki gece 'deki Chamada kulüpte sahne aldı. Seçkin, "Evin her yerini yıkarım. Elektrik süpürgesi benim üçüncü kolum diyebiliriz" sözleriyle temizlik takıntısını dile getirdi.

Temizlik hastası
Ece Seçkin, önceki gece 'deki Chamada kulüpte sahne aldı. Seçkin, "Evin her yerini sirkeli sularla yıkarım. Elektrik süpürgesi benim üçüncü kolum diyebiliriz" sözleriyle temizlik takıntısını dile getirdi.

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