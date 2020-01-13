Ece Seçkin, önceki gece Kıbrıs Girne'deki Chamada kulüpte sahne aldı. Seçkin, "Evin her yerini sirkeli sularla yıkarım. Elektrik süpürgesi benim üçüncü kolum diyebiliriz" sözleriyle temizlik takıntısını dile getirdi.
Ece Seçkin,önceki geceKıbrıs Girne'dekiChamada kulüptesahne aldı. Seçkin,"Evin her yerinisirkeli sularlayıkarım. Elektriksüpürgesi benimüçüncü kolumdiyebiliriz"sözleriyle temizliktakıntısını dilegetirdi.
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