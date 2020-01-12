Ünlü popçu Deniz Seki, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne alırken köpeği Haydut da onu dört gözle evde bekledi. Sahne sonrası köpeğine koşan Seki, Haydut'a sarılıp böyle hasret giderdi. Şarkıcının köpeğiyle bu karesi yüzleri gülümsetti.