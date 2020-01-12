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  • 12.01.2020
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Ünlü popçu 'nin köpeği la paylaştığı kare yüzleri güldürdü

Ünlü popçu , önceki gün 'daki bir mekanda sahne alırken köpeği da onu dört gözle evde bekledi. Sahne sonrası köpeğine koşan Seki, Haydut'a sarılıp böyle hasret giderdi. Şarkıcının köpeğiyle bu karesi yüzleri gülümsetti.

Seki’nin Haydutu

Ünlü popçu , önceki gün 'daki bir mekanda sahne alırken köpeği da onu dört gözle evde bekledi. Sahne sonrası köpeğine koşan Seki, Haydut'a sarılıp böyle hasret giderdi. Şarkıcının köpeğiyle bu karesi yüzleri gülümsetti.

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