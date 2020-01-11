Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş - Prof. Dr. Fikret Akata

GaleriDeniz'de düzenlenen serginin açılışında konuşma yapan Prof. Dr. Akata "Müziğin ezgilerinden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi'nin kariyerimdeki en özel projelerden biri olduğunu paylaşmak isterim" dedi.