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  • 11.01.2020
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'nın "Fa" adlı sergisi görücüye çıktı

Prof. Dr. 'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fa görücüye çıktı

Prof. Dr. 'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş - Prof. Dr. Fikret Akata

GaleriDeniz'de düzenlenen serginin açılışında konuşma yapan Prof. Dr. Akata "Müziğin ezgilerinden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi'nin kariyerimdeki en özel projelerden biri olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

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