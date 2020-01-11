Engel tanımadı

Oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, engelli aileleri için önceki gün Marmara Üniversitesi'nde sahneye çıktı. Şalcıoğlu, 'Engeller Mutluluğa Engel Mi?' gösterisiyle 400 aileye moral verdi. Oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, engelli aileleri için önceki gün Marmara Üniversitesi'nde sahneye çıktı. Şalcıoğlu, 'Engeller Mutluluğa Engel Mi?' gösterisiyle 400 aileye moral verdi.
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