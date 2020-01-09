Miray Daner, kendi gibi oyuncu Kubilay Aka ile 2 buçuk yıllık aşkını Ağustos 2019'da bitirmişti. Güzel oyuncu, aylardır barışmak için dil döken Aka'yı affetti.

Daner, iddiaya göre Aka'yla menajerini bırakması şartıyla barıştı. Çünkü, Aka'nın menajerinin tanıştırdığı biriyle yakınlaşıp Daner'i aldattığı konuşulmuştu.