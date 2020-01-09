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ve 'dan şartlı barışma

, kendi gibi oyuncu ile 2 buçuk yıllık aşkını Ağustos 2019'da bitirmişti. Güzel oyuncu, aylardır barışmak için dil döken Aka'yı affetti.

Şartlı barışma

, kendi gibi oyuncu ile 2 buçuk yıllık aşkını Ağustos 2019'da bitirmişti. Güzel oyuncu, aylardır barışmak için dil döken Aka'yı affetti.
Daner, iddiaya göre Aka'yla menajerini bırakması şartıyla barıştı. Çünkü, Aka'nın menajerinin tanıştırdığı biriyle yakınlaşıp Daner'i aldattığı konuşulmuştu.

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