Her sabah milyonları atv ekranına kilitleyen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, Deniz Akkaya'yı da etkisi altına aldı.



Başarılı sunucunun hayranı olan eski manken, dünkü programı soluksuz izledi. Programdan bir kareyi Instagram'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.

Akkaya, toplumsal sorunlara parmak basan programı kaçırmıyor.