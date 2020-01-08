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  • 08.01.2020
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" ile Tatlı Sert" programının hayranı çıktı

Her sabah milyonları atv ekranına kilitleyen ' ile Tatlı Sert' programı, 'yı da etkisi altına aldı. Programdan bir kareyi Instagram'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.

Fanatik Deniz

Her sabah milyonları atv ekranına kilitleyen ' ile Tatlı Sert' programı, 'yı da etkisi altına aldı.


Başarılı sunucunun hayranı olan eski manken, dünkü programı soluksuz izledi. Programdan bir kareyi Instagram'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.

Akkaya, toplumsal sorunlara parmak basan programı kaçırmıyor.

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