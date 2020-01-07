Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

''in yıldızları ile aşklarını gözler önüne serdi

atv'nin başarılı dizisi ''in yıldızları ile , dizi setinde başlayan aşklarını önceki gün de gözler önüne serdi. Serdar Şanal, Özgü Kaya’nın bu karesini ‘Her gün daha çok aşık olur mu insan? Oluyormuş işte’ diyerek paylaştı.

Herkes bilsin seviyorum!

atv'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal, dizi setinde başlayan aşklarını önceki gün de gözler önüne serdi. Şanal, Paris'in ardından Barcelona'ya gittiği sevgilisine methiyeler düzdü.

Kaya'nın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, Özgü Kaya'ya defalarca ilan-ı aşk etti. Oyuncu çift, hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal aşklarını gözler önüne serdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri