atv'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal, dizi setinde başlayan aşklarını önceki gün de gözler önüne serdi. Şanal, Paris'in ardından Barcelona'ya gittiği sevgilisine methiyeler düzdü.

Kaya'nın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, Özgü Kaya'ya defalarca ilan-ı aşk etti. Oyuncu çift, hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırıldı.