Magazin dünyasının en gezgin çiftlerinden Burcu Biricik ile Emre Yetkin, bir süredir Vietnam'da...



Vietnam'daki mağara, UNESCO Dünya Mirası listesinde...

Ülkenin en ilginç bölgelerini birlikte keşfeden güzel oyuncu ile reklamcı eşi, önceki gün de yataklı trenle yola koyuldu.

Burcu Biricik ile eşinin son durağı, 'Hang en cave' isimli mağara oldu.

KISA SÜRELİ PANİK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan mağarada kamp yapmadan önce kısa dersler alan çift, kalacakları yerde zehirli bitkiler olduğunu öğrenince kısa süreli panik yaşadı. Ancak Burcu Biricik ile Emre Yetkin, cesaretlerini konuşturdu ve dünyaca ünlü mağarada kamp yaptı.

YATAKLI TRENLE ADRENALİNE...





Çift, mağara deneyimi yaşamak için de hayatlarında ilk kez yataklı trenle yolculuk etti.