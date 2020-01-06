Son dönemde ünlüler arasında ilik suyu modası başladı. Yasemin Özilhan'dan Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlü, her akşam ilik suyu tüketerek güzelliğini koruyor.

Bu modaya uyan Beste Kökdemir de her akşam ilik suyu içmeye başladığını açıkladı.