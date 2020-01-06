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  • 06.01.2020
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İlik gibi güzellik! Oyuncu de modaya uydu

Son dönemde ünlüler arasında modası başladı. 26 yaşındaki oyuncu de modaya uydu. Güzel oyuncu, her akşam ilik suyu içmeye başladı...

İlik gibi güzellik

Son dönemde ünlüler arasında modası başladı. Yasemin Özilhan'dan Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlü, her akşam ilik suyu tüketerek güzelliğini koruyor.

Bu modaya uyan de her akşam ilik suyu içmeye başladığını açıkladı.

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