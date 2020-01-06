Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Birleşik Krallık'taki Melville Kalesi'nde poz verdi.
Rutkay, bu kareye "Kaleden de dev seviyorum seni" notu düştü.
Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Birleşik Krallık'taki Melville Kalesi'nde poz verdi.
Rutkay, bu kareye "Kaleden de dev seviyorum seni" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.