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  • 06.01.2020
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ve eşi , 'nde poz verdi

ve eşi , önceki gün 'taki 'nde poz verdi. Rutkay, bu kareye "Kaleden de dev seviyorum seni" notu düştü.

Doğa’nın dev sevgisi

ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Birleşik Krallık'taki Melville Kalesi'nde poz verdi.


Rutkay, bu kareye "Kaleden de dev seviyorum seni" notu düştü.

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